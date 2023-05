Rakieta pod Bydgoszczą. Banaś: NIK rozpoczęła kontrolę w MON

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

NIK wszczęła kontrolę w Ministerstwie Obrony Narodowej i kilku innych instytucjach po tym, jak pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta - poinformował w Polsat News prezes Izby Marian Banaś. Jak podkreślał, obiekt ten miał możliwość przenoszenia broni nuklearnej. - Co by się stało, gdyby rzeczywiście coś takiego miało miejsce? To pół Polski by nie było - alarmował szef NIK. Możliwe, że inspektorzy przyjrzą się też sprawom dronów przy samolotach lądujących w Warszawie i Katowicach, a także balonu, który wleciał z Białorusi.

Zdjęcie Szef NIK Marian Banaś przekazał, że NIK przyjrzy się współpracy MON z wojskowymi / Polsat News