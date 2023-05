Prezydent zwołał naradę w BBN. Zaproszeni Błaszczak i gen. Piotrowski

Udział w naradzie wezmą również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny generał Tomasz Piotrowski.





Narada w BBN. Zaproszeni Błaszczak i gen. Piotrowski

Spotkanie zwołano w związku z przygotowaniami do zbliżającego się szczytu NATO, ale zaproszenie generała Tomasz Piotrowskiego i Mariusza Błaszczaka sugeruje, że jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta narady może być sprawa rakiety odnalezionej w lesie pod Bydgoszczą oraz wszelkie kwestie dotyczące tego zdarzenia.

Pod koniec kwietnia polskie władze poinformowały, że w Zamościu, około 15 km od Bydgoszczy odnaleziono szczątki obiektu wojskowego. Obiekt odnalazła przypadkowa osoba, po czym powiadomiła służby.



11 maja minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że informację o zbliżającym się w stronę Polski obiekcie podległa Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych gen. Tomaszowi Piotrowskiemu komórka otrzymała 16 grudnia 2022 roku.



- Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując o obiekcie, który pojawił się w przestrzeni powietrznej, ani nie informując RCB i innych przewidzianych w procedurach służb - opisywał Błaszczak.

- W sprawozdaniu operacyjnym Dowództwa Operacyjnego z 16 grudnia, które otrzymałem, znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co jak później się okazało, było nieprawdą - mówił. Jak dodał, po 19 grudnia całkowicie zaniechano poszukiwań.



Minister Błaszczak stwierdził, że największe uchybienia odnotowano w przypadku meldowania o incydencie. Poinformował, że o ustaleniach kontroli natychmiast powiadomiony zostanie prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych i premier. Konferencję zakończył, mówiąc, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Dudą.

Spór ws. rakiety pod Bydgoszczą. Gen. Tomasz Piotrowski odpowiedział

Na zarzuty ministra Błaszczaka odpowiedział 12 maja generał Piotrowski. Apel dowódcy opublikowano w mediach Dowództwa Operacyjnego. Generał apelował w nagraniu o jedność i podkreślał, że zawsze stara się w pełni wywiązywać ze swoich obowiązków.

- Apeluję, abyśmy byli silni i skonsolidowani, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam - podkreślał. Zachęcał również, by zachować opanowanie. - Bądźmy rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki. Bo ten przeciwnik tylko na to czeka - opisywał.

- Mówię do państwa w istotnym dla Polski i Sił Zbrojnych momencie określonej sytuacji bezpieczeństwa. Za wschodnią granicą mamy wojnę w Ukrainie, która nie wiadomo, ile czasu jeszcze będzie trwała i w jaki sposób będzie się toczyć - przekazał generał.



Na koniec zaznaczył, że wierzy, iż żyjemy w państwie, które jest silne i sprawiedliwe. - Wierzę też we wszystkich Polaków, którzy są w stanie pokazać, przy zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w demokratycznym kraju (...), że nie ulegniemy złym emocjom - skonkludował.