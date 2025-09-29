Ukraina Rosja
- Pokój nie jest dany raz na zawsze (...). Wojna w Ukrainie to jest też nasza wojna - mówił premier Donald Tusk podczas wystąpienia na Warsaw Security Forum. Szef polskiego rządu zaznaczył, że "jeśli tę wojnę przegramy", to konsekwencje dotykać będą "następnych pokoleń na całym świecie".

W skrócie

  • Premier Tusk na wystąpieniu podczas Warsaw Security Forum podkreślił m.in. znaczenie solidarności i wsparcia dla Ukrainy w obliczu wojny.
  • Szef rządu zwrócił się do USA, apelując o utrzymanie silnego partnerstwa transatlantyckiego.
  • Tusk pogratulował Mołdawii sukcesu proeuropejskich ugrupowań w starciu z politycznymi siłami prorosyjskimi.
Premier Donald Tusk w poniedziałek bierze udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum, poświęconej tematyce obronności w centralnej oraz wschodniej Europie. W trakcie wystąpienia szef rządu ocenił, że musimy być solidarni, aby ocalić niepodległość Ukrainy i przyszłość naszych pokoleń.

- Pokój nie jest dany raz na zawsze, nie jest czymś specyficznym w tej części świata. (…). To jest też nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który pojawia się raz na jakiś czas na świecie, a którego celem jest to, jak zniewolić narody i co zrobić, aby wygrał autorytaryzm - mówił.

- Jeśli przegramy tę wojnę, to konsekwencje tego dotykać będą także następne pokolenia wszędzie na świecie - zapewniał premier.

    Szef rządu powiedział ponadto, że doskonale zdaje sobie sprawę, jak kluczowe w dzisiejszych czasach są zbrojenia. Zapewnił, że Polska będzie w dalszym ciągu inwestowała w ten sektor. Tusk zwrócił się także do USA.

    Premier Tusk zwrócił się do USA. "Mamy prawo oczekiwać"

    - Solidarność rodziny transatlantyckiej jest niezbędna do tego, żeby pokonać tych, którzy atakują fundamenty naszej cywilizacji - mówił. - Pokażmy USA, że sami jesteśmy w stanie zmobilizować europejską wspólnotę do większego działania - dodał premier.

    - Ameryka ma prawo domagać się większego zaangażowania od Europy, tak jak my mamy prawo oczekiwać od Ameryki, aby traktowała wspólnotę transatlantycką jako absolutny priorytet - dodał.

    Premier raz jeszcze odniósł się do konfliktu w Ukrainie. Stwierdził, że Ukraińcy od samego początku muszą mierzyć się z "potęgą", jednak przetrwali, wierząc w wygraną. - Wygrywa się w głowach i sercach, a później na polu walki - mówił.

    - Gdybyśmy pomyśleli, że tę wojnę jako Zachód musimy przegrać, bylibyśmy przeklęci do końca świata. Wszystko wskazuje, że nie mamy prawa myśleć o kapitulacji. Nie trzeba być potęgą, żeby wygrywać - zapewniał Donald Tusk. - Ocalimy niepodległość Ukrainy, jeśli będziemy solidarni - dodał premier.

    Szef polskiego rządu odniósł się na koniec do niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które przez wielu były określane jako "historyczne". Proeuropejska rządząca Partia Działania i Solidarności (PAS) musiała mierzyć się z prorosyjskimi ugrupowaniami, a także ingerencją Kremla w sam proces wyborczy.

    - (Mołdawianie - red.) Wygrali ponownie z potęgą. Znowu oparli się wprost agresji rosyjskiej, ingerencji w proces wyborczy, a oni wygrali. Nie zawiedli się solidarnością Europy - powiedział premier Donald Tusk.

