We wniosku, złożonym przez posłów PiS w lutym, wskazywano, że "zwykły powtarzalny tryb organizacji wyborów prezydenckich" nie może być przedmiotem badań komisji śledczej.

Trybunał Konstytucyjny: Komisja ds. wyborów korespondencyjnych niezgodna z konstytucją

Z orzeczeniem TK nie zgadza się europoseł KO Krzysztof Brejza , który zasugerował, że nie powstrzyma ono komisji przed pociągnięciem winnych do odpowiedzialności."Nie tylko komisji ds. Pegasusa boją się jak ognia. Grupa Przyłębskiej uznała za nielegalną również komisję ds. wyborów kopertowych. Dla samej komisji i prokuratury decyzja bez żadnego znaczenia. Odpowiecie za każdy szwindel !" - zapowiedział w mediach społecznościowych polityk.

Decyzję TK w podobny sposób skomentowała również przewodnicząca komisji ds. wyborów korespondencyjnych, Magdalena Filiks . W rozmowie z Interią stwierdziła, że orzeczenia Trybunału doprowadzają do destrukcji wymiaru sprawiedliwości w Polsce .

- Z moich informacji wynika, że prokuratura uzyskała wnioski od komisji i rozpoczęła swoje czynności. Nie widzę powodów, dla których miałaby odstąpić od własnej pracy. Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już swojej roli , to instytucja całkowicie zawłaszczona przez polityków PiS. Wydaje komunikaty zupełnie ośmieszające powagę trybunału. Są bez żadnego znaczenia prawnego - orzekła posłanka.

Przemysław Czarnek: Działania komisji ds. wyborów korespondencyjnych nielegalne

- Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 2 uchwały o powołaniu komisji śledczej jest niezgodny z art. 111 konstytucji. Dlatego, że nie określa wystarczająco jasno i precyzyjnie zakresu oraz horyzontu czasowego działania komisji. Zresztą, komisja śledcza sama to potwierdziła w trakcie swoich działań. Przykładowo: wykluczono Pawła Jabłońskiego, bo po 10 maja jako wiceszef MSZ opiniował usunięcie z obiegu prawnego decyzji Mateusza Morawieckiego o przygotowaniu wyborów korespondencyjnych. To oznacza, że od momentu ogłoszenia wyroku TK nie ma domniemania konstytucyjności uchwały. Zatem uchwała nie działa, czyli wszystkie działania komisji śledczej są nielegalne, łącznie z zawiadomieniami do prokuratury - ocenił dla Interii poseł PiS.