"Kongres PiS musi jak najszybciej na nowo otworzyć drogę do naszego zwycięstwa" - zaapelował Ryszard Terlecki. Były wicemarszałek Sejmu wezwał swoją partię, by ta czym prędzej powstrzymała działania obecnie rządzących, których nazwał "hordą barbarzyńców". To kolejna zapowiedź dotycząca partyjnego zjazdu, który ma zapewnić "nową dynamikę" wewnątrz ugrupowania.