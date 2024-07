Łukasz Smółka przedstawił nazwiska członków zarządu. KO ma wątpliwości

Nowak mówił o możliwym scenariuszu, w którym po wyborze marszałka nie zostanie wybrany zarząd, co także jest przesłanką do wcześniejszych wyborów. Łukasz Smółka zapewnił, że nie ma takiej możliwości i nie po to przedstawia skład osobowy zarządu, by nie poddawać go pod głosowanie jeszcze w czwartek.