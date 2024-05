- Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granicę 10 mld zł (...). Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy w tym systemu fortyfikacji, takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga - ogłosił w sobotę Donald Tusk .

W planie rządu jest budowa pasa umocnień na całej długości granicy wschodniej i na północy, na granicy z Rosją . Pojawią się na niej naturalne przeszkody terenowe, fortyfikacje oraz bunkry. Ogłoszony program nie przypadła do gustu Mariuszowi Błaszczakowi , który przekonuje internautów, że to kopia programu PiS .

Mariusz Błaszczak: Po wyborach Tusk zapomni o wojsku

"To plan, który opracowaliśmy i zaczęliśmy wdrażać jeszcze w MON. Ten pakiet działań jest potrzebny, by wzmocnić bezpieczeństwo na granicy, które zapewnia przede wszystkim bariera wybudowana w czasach rządów PiS oraz żołnierze i funkcjonariusze skierowani w tamten region również w czasach, gdy rządziliśmy. PRowe opakowanie działań, które zwiększają bezpieczeństwo na granicy to oczywiście element kampanii wyborczej Tuska" - ocenia w serwisie X (dawniej Twitter) Mariusz Błaszczak.