"Polacy są odważnymi podróżnikami"

Lubiana przez Polaków Chorwacja, która w tym roku weszła do strefy euro i Schengen, zanotowała spadek, nie znaczy to jednak, że nad Wisłą zrezygnowano z tego kierunku. - Na pewno dużo osób zdecydowało się na podróż samochodem. Z południa Polski to tak naprawdę nie jest długi przejazd - mówi Radoliński.

"Z decyzją zakupu nie ma co czekać"

- Tak naprawdę niewiele jest ofert Last Minute, wszystko schodzi "na pniu" - wyjaśnia Radoliński. - Sytuacja pandemiczna się unormowała, więc Polacy wracają do rezerwacji w wyprzedzeniem. Z decyzją zakupu też nie ma co czekać, gdyż najciekawsze oferty dostępne są właśnie w przedsprzedaży i w sezonie trzeba się decydować na to co pozostało. Oferty nowych organizatorów wypoczynku, zwłaszcza w Turcji, były w pierwszej kolejności brane pod uwagę - dodał.