Jarosław Kaczyński z tajemniczą kobietą. Kto to?

" Kobieta zachowywała pogodny wyraz twarzy, dyskretnie uśmiechając się do manifestujących " - relacjonuje natemat.pl.

Okazało się, że towarzyszka manifestantka to Teresa Mioduszewska - warszawska radna PiS dzielnicy Praga-Północ. Polityczka prawicy walczyła w październikowych wyborach parlamentarnych o miejsce w ławach poselskich, jednak niespełna 900 głosów stołecznych wyborców nie zapewniło jej mandatu.

Teresa Mioduszewska przed aresztem. Wcześniej była na Jasnej Górze

Teresa Mioduszewska jest za to bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie wrzuca zdjęcia swoich kreacji oraz okolicznościowe grafiki.

We wtorkowy wieczór Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów . Tuż po tym, na miejscu zaczęli pojawiać się politycy PiS , którzy w jednostce penitencjarnej chcieli przeprowadzić " interwencję poselską".

- 31 stycznia jest koniec, budżet nieprzyjęty, wybory - wykrzykiwał obecny na miejscu poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek , próbując dostać się do środka. Strażnicy pozostali niewzruszeni i nie otworzyli bramy, a obecni na miejscu posłowie PiS - z Jarosławem Kaczyńskim i Ryszardem Terleckim na czele - nie zostali wpuszczeni.

Jak w czwartek rano dowiedziała się stacja Polsat News, obaj skazani zostali przewiezieni do dwóch innych lokalizacji. Mariusz Kamiński miał trafić do aresztu w Radomiu, z kolei Maciej Wąsik do ośrodka w Przytułach Starych koło Ostrołęki.