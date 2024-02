T. Terlikowski o odejściu arcybiskupa. "Nuncjatura przyznała, że kłamał"

"Teraz można powiedzieć z absolutną pewnością: nuncjatura publikując te wyjaśnienia przyznała, że arcybiskup Andrzej Dzięga kłamał w liście do księży swojej archidiecezji. To nie stan zdrowia, ale zarządzanie diecezją i zaniedbania w sprawach o tuszowanie nadużyć seksualnych" - napisał w poniedziałek na platformie X katolicki publicysta Tomasz Terlikowski .

Do wpisu dołączył komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, w którym czytamy: " Nuncjatura Apostolska precyzuje, że decyzje związane z odejściem abp. Andrzeja Dzięgi w urzędu arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniednań, o których mowa w dokumencie papieskim 'Vos estis lux mundi'".

"To nie kończy sprawy. Trzeba od Stolicy Apostolskiej oczekiwać wyjaśnień jakie kary - poza przejściem na sutą emeryturę - czekają na arcybiskupa? Czy - jak inni ukarani - nie będzie on mógł sprawować funkcji na terenie archidiecezji? Czy wpłaci środki na Fundację św. Józefa?" - kontynuował Terlikowski.

"Ale także, co Stolica Apostolska zamierza zrobić z faktem, że arcybiskup Dzięga jest ordynarnym kłamczuchem? Czy wprowadzanie w błąd księży i opinii publicznej, mijanie się z prawdą na temat decyzji Stolicy Apostolskiej, nie powinno spowodować kolejnych kar?" - dodał.

Arcybiskup Andrzej Dzięga zrezygnował. "Enigmatyczne" oświadczenie

Po rezygnacji abp. Dzięgi tymczasowym administratorem apostolskim "sede vacante" (łac. pusty tron) został bp koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński - duchownemu Dziędze nie pozwolono zarządzać archidiecezją do momentu powołania na jego stanowisko nowego arcybiskupa. W ujawnionym liście Dzięga przekazał, że odchodzi przez problemy ze zdrowiem.

Dziennikarz rozgłośni i katolicki publicysta Tomasz Terlikowski "enigmatyczność" oświadczenia nuncjatury ocenił jako "skandaliczną" i wskazał, że taka sytuacja jest arcybiskupowi na rękę. Ten wykorzystał ją bowiem, by nadal " oszczędnie dysponować prawdą ". W ujawnionym przez Terlikowskiego liście duchownego Dzięgi do księży metropolita szczecińsko-kamieński przekonuje bowiem, że "ustąpił, bo w ostatnim czasie posypało mu się zdrowie ".

Abp Andrzej Dzięga podziękował w liście

Dzięga w liście podziękował swoim kapłanom, napisał o "niezwykłym doświadczeniu pielgrzymowania po Bożych Drogach i przepraszał. "Poznaliście mnie na tyle, że każde z waszych serc czuje i wie, co mam na myśli. Jeśli jednak moje słabości, w tym niepełne zrozumienie określonych okoliczności, a czasem nawet moje zwykłe ludzkie zmęczenie, stawało się przyczyną waszego niepokoju, gorąco przepraszam " - czytamy.

"Ostatnie pół roku to jednak czas radykalnego osłabienia mojego stanu zdrowia. Dlatego jesienią stało się dla mnie oczywiste, że nadszedł także czas ustąpienia z urzędu. Ojciec Święty Franciszek przychylił się do mojej prośby" - wskazał duchowny. W kolejnych zdaniach odniósł się także do "Synodu o synodalności", wojny czy sytuacji gospodarczej w Europie.