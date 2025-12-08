W skrócie Wołodymyr Zełenski podkreśla, że nie osiągnięto porozumienia w sprawach terytorialnych między Ukrainą, USA i Rosją.

Prezydent Ukrainy domaga się odrębnego porozumienia z Zachodem dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa.

Donald Trump stwierdził, że wypracowano zadowalające porozumienie i oskarżył Zełenskiego o niezapoznanie się z propozycją.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu agencji Bloomberg, w którym stwierdził, że w ramach negocjacji pokojowych prowadzonych z USA i Rosją nie udało się dotychczas rozwiązać kwestii terytorialnych dotyczących obwodów donieckiego i ługańskiego.

- Jest wizja USA, Rosji i Ukrainy, ale nie mamy jednolitego zdania na temat Donbasu - stwierdził ukraiński prezydent.

Wojna w Ukrainie. Zełenski chce osobnych gwarancji bezpieczeństwa od Europy

Zełenski zaznaczył również, że Kijów chciałby zawrzeć z państwami zachodnimi osobne porozumienie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. - Jest jedno pytanie, na które ja - i wszyscy Ukraińcy - chcemy uzyskać odpowiedź: jeśli Rosja ponownie rozpocznie wojnę, co zrobią nasi partnerzy - powiedział Zełenski.

W poniedziałek prezydent Ukrainy odwiedza Londyn, gdzie spotyka się premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Później Zełenski ma udać się do Brukseli, gdzie będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Tematem wszystkim spotkań mają być trwające negocjacje pokojowe.

Negocjacje pokojowe. Trump krytykuje Zełenskiego

Delegacje Ukrainy i USA spotkały się w ubiegłym tygodniu w Miami, by rozmawiać na temat potencjalnego porozumienia pokojowego. Wcześniej przedstawiciele Waszyngtonu złożyli wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiali na ten temat z prezydentem Władimirem Putinem.

W niedzielę Donald Trump stwierdził, że osiągnięto porozumienie w większości kwestii. Według niego opracowana propozycja pokojowa podobała się zarówno ukraińskiej delegacji, jak i Moskwie. Skrytykował jednak Wołodymyra Zełenskiego twierdząc, że nie zapoznał się on z projektem.

- Jego ludziom to się bardzo podoba. Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj. (...) Ale myślę, że Rosja się zgadza. Ale nie wiem, czy zgadza się z tym Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał - powiedział Trump.

Źródła: Bloomberg, Reuters

Gawkowski w "Graffiti" o nowej strategii USA: Mam wrażenie, że ta polityka nie jest przemyślana Polsat News