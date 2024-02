Stolica Apostolska nie ujawnia powodów rezygnacji, jednak dymisja Dzięgi była oczekiwana. W 2021 roku ujawniono skandal związany z działalnością ks. Andrzeja Dymera - był on oskarżany o wykorzystywanie seksualne podopiecznych ośrodka młodzieżowego w Szczecinie. Mimo to abp Dymer wynosił go na wyższe stanowiska.