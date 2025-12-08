W skrócie Grudzień w Polsce jest wyjątkowo ciepły, z temperaturami znacznie powyżej średniej.

Druga połowa miesiąca może jednak przynieść ochłodzenie i opady śniegu, być może w okresie świątecznym.

Możliwe, że w najbliższym czasie wir polarny osłabnie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mamy do czynienia z wyjątkowo ciepłym grudniem. Od początku miesiąca temperatury są wyższe od średniej wieloletniej w całej Polsce. Z największą anomalią mamy do czynienia we wschodniej połowie Polski, gdzie w minionym tygodniu było średnio o pięć stopni cieplej niż zwykle - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Być może jednak pogoda zdąży przynieść śnieg, i to w okolicy świąt.

Pogoda długoterminowa na grudzień. Ciepły początek

Najbliższe dni upłyną nam pod znakiem mocnego ocieplenia, które utrzyma się do połowy tygodnia. W tym czasie lokalnie na zachodzie Polski możemy liczyć na temperatury na poziomie około 15 stopni. Potem nastąpi lekkie ochłodzenie, jednak wciąż temperatury będą dodatnie.

Pierwsza połowa grudnia może się okazać cieplejsza od średniej o około 4-5 stopni w większości Polski - wynika z pogody długoterminowej udostępnionej przez IMGW. Wszystko to sprawia, że trudno mieć nadzieję na typowo zimową aurę w najbliższym czasie.

Sytuacja może się jednak jeszcze zmienić. Swoją wstępną prognozę pogody na święta Bożego Narodzenia zaprezentował bowiem w poniedziałek serwis Severe Weather Europe. Wynika z niej, że w drugiej połowie miesiąca może być biało, między innymi w Polsce:

"Wstępne trendy pogodowe na Boże Narodzenie sugerują chłodniejsze, bardziej aktywne zjawisko [pogodowe - red.] dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, z osłabieniem wiru polarnego wzmacniającym potencjał opadów śniegu na większym terenie, ale też wpływającym na zjawiska pogodowe nad Europą" - piszą eksperci SWE na profilu w serwisie X.

Rozwiń

Druga połowa grudnia w Polsce powinna być wyraźnie chłodniejsza niż pierwsza. Jeśli potwierdzą się najnowsze prognozy, to opady śniegu w naszej części Europ[y mogą wystąpić w okresie świąt, być może również na niżej położonych terenach.

Pogoda długoterminowa na Boże Narodzenie 2025. Jest szansa na śnieg

Duży wpływ na pogodę w najbliższych tygodniach będzie miał kształt wiru polarnego. Jest to zjawisko, które zachodzie w rejonie Bieguna Północnego.

Dopóki ten wir jest stabilny, jest w stanie utrzymywać zimne, arktyczne powietrze na północy. Gdy słabnie, zimne powietrze dociera znacznie dalej na południe, między innymi w Europie. Możliwe, że właśnie z takim scenariuszem wkrótce będziemy mieli do czynienia.

Możliwe, że w najbliższych dwóch tygodniach wir polarny się osłabi, co może zwiastować zimową aurę pod koniec grudnia WXCharts materiał zewnętrzny

Najnowsza prognoza długoterminowa na okres świąteczny, opublikowana przez SWE w poniedziałek, wskazuje że niedługo warunki w Arktyce mogą się zmienić. Autor prognozy, Andrej Flis, napisał że w ciągu najbliższych dwóch tygodni wir polarny powinien się osłabić.

"Spoglądając na Europę, [można dostrzec, że - red.] trend na Boże Narodzenie wskazuje na niższe temperatury w zachodniej części [kontynentu]" - czytamy w analizie.

Według eksperta największych opadów śniegu w trakcie świąt Bożego Narodzenia można się spodziewać na północy Europy oraz w środkowej części kontynentu, co oznacza że między innymi w Polsce. Miejscami biało może być nie tylko w górach, lecz również na nizinach - twierdzi Flis.

Możliwe, że w okresie świąt Bożego Narodzenia popada śnieg w górach, a także miejscami na nizinach severe-weather.eu materiał zewnętrzny

Według prognoz długoterminowych IMGW w drugiej połowie grudnia opady w całym kraju powinny zmieścić się w normie, więc jeśli temperatury w tym czasie również spadną, nie możemy wykluczyć bardziej zimowej aury w trakcie świąt.

Warto podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, więc obarczona dużym ryzykiem błędu. Wciąż najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

-----

Gawkowski w "Graffiti" o nowej strategii USA: Mam wrażenie, że ta polityka nie jest przemyślana Polsat News