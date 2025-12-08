Świadczenie obejmie więcej osób. Ostatni etap programu wchodzi w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku czekają nas zmiany dotyczące świadczenia wspierającego. Obniżeniu ulegnie wymagany próg punktowy, dzięki czemu pomoc finansową uzyska szersze grono osób. Wniosek dobrze jest złożyć jak najszybciej - w przeciwnym razie pieniądze za dany okres mogą przepaść.
Świadczenie wspierające to comiesięczna pomoc finansowa przyznawana osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Wysokość wsparcia zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia.
Świadczenie wspierające po nowemu. Zmiany od 1 stycznia
Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wspierające jest wdrażane etapami. Obecnie mogą się o nie ubiegać osoby, których poziom potrzeby wsparcia wynosi od 78 do 100 pkt. 1 stycznia 2026 roku rusza ostatni etap wdrażania świadczenia wspierającego. Do jego uzyskania będą uprawnione również te osoby, których poziom potrzeby wsparcia wynosi od 70 do 77 pkt.
Decyzję w sprawie poziomu potrzeby wsparcia wydaje Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Co ważne - nie każdy może liczyć na przyznanie świadczenia wspierającego.
Ze wsparcia nie skorzystają osoby, które na stałe przebywają w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych czy placówkach zapewniających całodobową opiekę.
Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. Dokumenty można składać już teraz
Osoby starające się o przyznanie świadczenia wspierającego najpierw muszą uzyskać decyzję WZON z oceną potrzeby wsparcia. Ci, którzy już otrzymali taką decyzję, mają trzy miesiące na złożenie stosownego wniosku w ZUS-ie.
Jak wynika z informacji przekazanych na stronie rządowej przez regionalną rzeczniczkę prasową ZUS w województwie kujawsko-pomorskim Krystynę Michałek: "ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem, od dnia, w którym WZON ustalił liczbę punktów, albo od daty wskazanej przez osobę składającą wniosek".
W przypadku, gdy 3-miesięczny termin już minął, a prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 roku, wniosek dobrze jest złożyć jak najszybciej - najpóźniej do końca stycznia. Jeśli wniosek wpłynie do ZUS-u dopiero w lutym, środki za styczeń przepadną.
Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego można złożyć drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy PUE ZUS, bankowości internetowej lub portalu Emp@tia.
Ile wynosi świadczenie wspierające?
Wysokość świadczenia wspierającego jest uzależniona od ustalonego poziomu wsparcia. Kwotą bazową jest tutaj renta socjalna. Świadczenie wspierające wynosi od 40% do 220% renty. W przypadku uzyskania:
- 70-74 punktów - jest to 40% renty socjalnej, czyli 752 zł;
- 75-79 punktów - jest to 60% renty socjalnej, czyli 1128 zł;
- 80-84 punktów - jest to 80% renty socjalnej, czyli 1504 zł;
- 85-89 punktów - jest to 120% renty socjalnej, czyli 2255 zł;
- 90-94 punktów - jest to 180% renty socjalnej, czyli 3383 zł;
- 95-100 punktów - jest to 220% renty socjalnej, czyli 4134 zł.
Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji w marcu. Oznacza to, że powyższe kwoty świadczenia wspierającego obowiązują do 28 lutego 2026 roku.