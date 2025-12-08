W skrócie Ukraińska armia przeprowadziła nocny atak na rosyjskie składy dronów, amunicji, paliw oraz system obrony przeciwlotniczej na okupowanych terenach.

Siły Zbrojne przekazały ponadto informację o zniszczeniu 20 rosyjskich czołgów w porcie Tiemriuk podczas wcześniejszego ataku.

Zagraniczne media donoszą także o działaniach myśliwców F-16, które przeprowadziły na ukraińskim niebie operacje bojowe, czym znacząco wzmocniły działania ukraińskiej armii.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że do ataku doszło w nocy z 7 na 8 grudnia. W jego trakcie ukraińskie wojsko zaatakowało szereg rosyjskich obiektów na okupowanych terenach.

Serwis Ukraińska Prawda informuje, że w celu zakłócenia systemu wsparcia logistycznego wroga zaatakowano między innymi składy amunicji i bezzałogowych statków powietrznych na okupowanych terenach.

Ukraina. Wojsko uderzyło na okupowanym przez Rosję terenie

"Na czasowo okupowanym terenie obwodu ługańskiego doszło do uszkodzenia magazynu amunicji. (...) W rejonie tymczasowo okupowanego Doniecka zniszczono magazyn bezzałogowych statków powietrznych rosyjskich okupantów" - przekazał w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto, w celu osłabienia zdolności przeciwnika do magazynowania i transportu paliw, ukraińskie siły zaatakowały również skład paliw rosyjskiej jednostki w rejonie obwodu ługańskiego.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował także o ataku na rosyjską mobilną grupę ogniową i system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 w obwodzie donieckim.

Ukraińskie wojsko dodało, że we wszystkich przypadkach trwa ustalanie rozmiarów wyrządzonych zniszczeń.

Wojna w Ukrainie. Kijów poinformował o wynikach ostatniego ataku na rosyjski port

Siły Zbrojne Ukrainy, informując o ostatnich atakach, przekazały także szczegóły wcześniejszego ataku bezzałogowych statków powietrznych na rosyjski port morski Tiemriuk (Kraj Krasnodarski), który zajmuje się zaopatrywaniem armii Kremla.

Do zdarzenia doszło 5 grudnia 2025 roku. Wojsko potwierdziło zniszczenie 20 czołgów, co stanowi 70 proc. tamtejszego obłożenia.

Przekazano także, że nadal trwa pożar na rampie załadunkowej gazu płynnego, gdzie znajduje się około dwudziestu cystern kolejowych. Wieczorem 7 grudnia łączna powierzchnia terenu objętego ogniem wynosiła niemal tysiąc metrów kwadratowych.

"Siły obronne nadal podejmują działania mające na celu osłabienie potencjału militarno-ekonomicznego rosyjskich okupantów i zmuszenie Federacji Rosyjskiej do zaprzestania zbrojnej agresji na Ukrainę" - napisał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w raporcie.

Ukraina rozpoczęła operacje bojowe z wykorzystaniem myśliwców F-16

Dodajmy, że w niedzielę zagraniczne media przekazały informacje, iż myśliwce F-16, które pojawiły się na ukraińskim niebie w sierpniu 2024 roku, rozpoczęły kolejne operacje bojowe.

Jak donosił kanał Polymarket Intel, samoloty wyposażono w amerykańskie bomby szybujące. Ma to wzmocnić zdolność armii do atakowania celów i wywierania presji na rosyjską obronę powietrzną.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym uchwycono myśliwce w akcji i moment wykorzystania pocisków. Mimo to nie zostało jednoznacznie potwierdzone kiedy i gdzie wykonano nagranie.

Doniesienia znajdują poparcie w informacjach przekazywanych przez ukraińskie media jeszcze pod koniec listopada. Agencja Ukrinform informowała, że myśliwce miały wówczas zadać wojskom Władimira Putina ponad 1600 trafień.

"Myśliwce F-16 na Ukrainie przechwyciły ponad 1300 celów powietrznych i zaatakowały ponad 300 celów naziemnych" - wyliczał Ukrinform.

Źródła: Ukraińska Prawda, Polymarket Intel, Ukrinform

