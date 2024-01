Czechy: Ksiądz złamał celibat. Wyznanie podczas mszy

Wyznanie księdza na mszy świętej. Parafianie zaskoczeni

Portal Nowinky cytuje wierną, która stwierdziła, że na pewno znajdą się tacy, którzy będą mieć do proboszcza żal. Jednocześnie podkreśliła, że większość jest zaskoczona i zasmucona tym, że kapłan odejdzie z parafii. - Zdecydowanie życzymy mu wszystkiego najlepszego. Uważam, że na to zasługuje ze względu na pracę, którą tutaj wykonał - uznała.

O ruchu czeskiego kapłana w odezwie do wiernych powiedział także biskup ostrawsko-opawskiej diecezji. Martin David wezwał, by docenić to, co ksiądz zrobił dla wspólnoty i nie zapominać o złożoności sytuacji, w jakiej znalazł się ks. Lukas Engelmann.