Swoją decyzję kard. Nycz przedstawił w trakcie spotkania opłatkowego dla lokalnego duchowieństwa. Choć metropolita warszawski ukończy 75 rok życia dopiero w lutym 2025 , to jednak zdecydował się dużo wcześniej przekazać prośbę do Stolicy Apostolskiej.

Kardynał Kazimierz Nycz pełni swoją obecną funkcję od 3 marca 2007 roku . Na stanowisko wskazał go papież Benedykt XVI. Wraz z przyjęciem stanowiska metropolity warszawskiego duchowny objął także urzędy wielkiego kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Rezygnacja kardynała Nycza. Wyświęcony przez Karola Wojtyłę

Do 2004 r. pełnił urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Organizował pobyty Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymek do Polski. W czerwcu 2004 roku otrzymał funkcję biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Trzy lata później przeniósł się do stolicy, gdzie objął stanowisko arcybiskupa metropolity warszawskiego.