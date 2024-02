"Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Andrzeja Dzięgi z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego" - poinformowała w sobotę nuncjatura apostolska w Polsce. Jak powiadomiono, tymczasowym administratorem apostolskim "sede vacante" (łac. pusty tron) został bp koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński - duchownemu Dziędze nie pozwolono zarządzać archidiecezją do momentu powołania na jego stanowisko nowego arcybiskupa.

Arcybiskup Andrzej Dzięga zrezygnował. "Enigmatyczne" oświadczenie

"W ten symboliczny sposób Watykan przyznaje, po wieloletnim, przedłużanym procesie, że arcybiskup Dzięga był winien wieloletnich zaniedbań ws. wykorzystywania nieletnich wśród duchownych i nakłada na niego symboliczną karę" - pisze RMF FM i wskazuje, że o wyroku w kościelnych kręgach wiedziano od kilku tygodni. Jak czytamy, rezygnacja była dobrowolna , a o winie i odpowiedzialności w tekście nie ma ani słowa, co sprawia, że hierarcha "może nadal uchodzić za niewinnego ".

Dziennikarz rozgłośni i katolicki publicysta Tomasz Terlikowski "enigmatyczność" oświadczenia nuncjatury ocenia jako "skandaliczną" i wskazuje, że taka sytuacja jest arcybiskupowi na rękę. Ten wykorzystał ją bowiem, by nadal " oszczędnie dysponować prawdą ". W ujawnionym przez Terlikowskiego liście duchownego Dzięgi do księży metropolita szczecińsko-kamieński przekonuje bowiem, że "ustąpił, bo w ostatnim czasie posypało mu się zdrowie ".

Dzięga w liście dziękuje swoim kapłanom, pisze o "niezwykłym doświadczeniu pielgrzymowania po Bożych Drogach i przeprasza. "Poznaliście mnie na tyle, że każde z waszych serc czuje i wie, co mam na myśli. Jeśli jednak moje słabości, w tym niepełne zrozumienie określonych okoliczności, a czasem nawet moje zwykłe ludzkie zmęczenie, stawało się przyczyną waszego niepokoju , gorąco przepraszam " - czytamy.

Ujawniono list biskupa Dzięgi do księży. "Oczywiste kłamstwo"

"Ostatnie pół roku to jednak czas radykalnego osłabienia mojego stanu zdrowia. Dlatego jesienią stało się dla mnie oczywiste, że nadszedł także czas ustąpienia z urzędu. Ojciec Święty Franciszek przychylił się do mojej prośby" - wskazuje duchowny. W kolejnych zdaniach odnosi się także do "Synodu o synodalności", wojny czy sytuacji gospodarczej w Europie.