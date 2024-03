Szef NBP przed Trybunałem Stanu? Osiem zarzutów

Adam Glapiński ma 30 dni na ustosunkowanie się do treści zarzutów, które postawiono we wniosku.

PiS krytycznie o wniosku

Według Kaczyńskiego, próba usunięcia Glapińskiego ze stanowiska szefa NBP ma jasny cel. - Wiem, dlaczego to robią. Robią to po to, żeby wprowadzić (do Polski) euro. Wprowadzić, skądinąd, łamiąc konstytucję, bo w polskiej konstytucji jest napisane czarno na białym, że polską walutą jest złotówka. Bez zmiany konstytucji (...) tego zrobić nie można. Ale oni już wymyślili, że można - powiedział prezes PiS.