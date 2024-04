Radosław Sikorski o reakcji prezydenta. "Naprawdę nie rozumiem"

- Uważam, że krytyka pana prezydenta jest chybiona, ale problem o wiele poważniejszy. Widać wyraźnie, że pan prezydent nie godzi się z obowiązująca w Polsce Konstytucją , której art. 146 jednoznacznie stwierdza, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną i która prezydenta zobowiązuje do współpracy z rządem. Polska może mieć tylko jedną politykę zagraniczną. Każdy inny scenariusz groziłby chaosem - kontynuował szef MSZ.

- Po mimice pana prezydenta odniosłem wrażenie, że najbardziej oburzył go fragment exposé , w którym stwierdziłem, że Niemcy są naszym sojusznikiem. Naprawdę nie rozumiem, na czym polega kontrowersyjność tego stwierdzenia i dlaczego to wywołało potrzebę okazania drwiny ze strony pana prezydenta - mówił Sikorski.

Dodał też, odnosząc się do zarzutów posłów opozycji, że "przyznaje się do tego, że zamykał placówki". Przypomniał, że zarazem otwierał konsulaty w innych kluczowych miejscach, np. w Sewastopolu.

Expose Radosława Sikorskiego. Reakcja Andrzeja Dudy

- Dzisiaj (Sikorski) mówi o błędnej polityce niemieckiej, a sam w Berlinie przed 2015 rokiem wzywał Niemcy do tego, by brały przewodnią rolę w UE i prowadziły europejskie sprawy w czasie kiedy twardo budowali gazociąg Nord Stream 2 (...) to można się z politowaniem i pożałowaniem uśmiechnąć - dodał. Mówiąc dalej, przywołał także, że Sikorski był szefem MSZ w czasie, kiedy "premier obściskiwał się na molo z Władimirem Putinem".