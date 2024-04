"W najbliższych dniach premier Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną. Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia" - podało Centrum Informacyjne Rządu. Jak dodano, gdy kuracja się zakończy, Tusk "powróci do swoich obowiązków". Premier zapewnił, że "po krótkiej przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty".