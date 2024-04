Około godz. 9 swoje expose w Sejmie rozpoczął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- Czy eurokratami są posłowie Parlamentu Europejskiego? Przecież nie wzięli się tam znikąd. Zostali wskazani przez obywateli w powszechnych wyborach - zwykle większą liczbą głosów niż posłowie do Sejmu. A może eurokratką jest przewodnicząca Komisji Europejskiej? Przypominam, że została wybrana na to stanowisko głosami Parlamentu Europejskiego - pytał szef MSZ. Reklama

Jak podkreślił, "poparli ją także politycy PiS, a przynajmniej tak deklarowali". - Czy eurokratą jest komisarz ds. rolnictwa wysłany do Komisji przez PiS? A jeśli nie on, to może jego podwładni? - dodał Sikorski.

- Z kolei na powiązanie funduszy europejskich z praworządnością, na mechanizm relokacji uchodźców i na Zielony Ład zgodziła się Rada Europejska złożona z szefów rządów krajów członkowskich - kontynuował szef MSZ. Zaznaczył również, że w latach 2016-2023 Polskę reprezentowali w niej Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.

Sejm. Sikorski uderzył w Morawieckiego. Wskazał na "kolejny sabat"

- Panie marszałku, proszę o usprawiedliwienie nieobecności posła Mateusza Morawieckiego, bo on ma dzisiaj coś ważniejszego do roboty. Mianowicie - jak rozumiem - jest w drodze do Budapesztu, na kolejny sabat proputinowskich nacjonalistów - stwierdził Radosław Sikorski, a na sali plenarnej rozbrzmiały oklaski.

Radosław Sikorski podkreślił w swoim expose, że Unia Europejska to nie jest "spisek elit" tylko korzystna umowa. Wskazał też, że nikt nie zmusza Polski do członkostwa w UE i to czyni z nas państwo suwerenne. Reklama

- W każdej mitologii potrzebny jest "schwarzcharakter", żeby można było na niego kierować negatywne emocje i obwiniać o wszelkie zło. W narracji PiS rolę tę odgrywały Niemcy - powiedział Sikorski.

W czwartek w Budapeszcie premier Viktor Orban rozpoczyna konferencję środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC (Conservative Political Action Conference). W wydarzeniu uczestniczyć będzie m.in. były premier Mateusz Morawiecki, a także szef gabinetu prezydenta Polski Marcin Mastalerek.

***

