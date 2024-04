Kluczowym punktem czwartkowego posiedzenia Sejmu było wystąpienie Radosława Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych przedstawił koncepcję i założenia jego wizji polityki zagranicznej. Expose Sikorskiego uważnie przysłuchiwał się premier Donald Tusk, ale głosu nie zabierał.

Chwilę potem Centrum Informacyjne Rządu zamieściło komunikat. "W najbliższych dniach Premier Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną. Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia. Po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków" - czytamy na stronie KPRM. Reklama

W tym samym czasie - natychmiast po wystąpieniu Sikorskiego - konferencję prasową zorganizował prezydent Andrzej Duda. W pierwszej części odniósł się do expose szefa MSZ, a w drugiej poinformował, że zaprasza Donalda Tuska do Pałacu Prezydenckiego. Spotkanie miałoby się odbyć 1 maja i dotyczyć dwóch spraw: kwestii dołączenia do Nuclear Sharing oraz polskiej prezydencji w UE w 2025 roku.

Problem w tym, że spotkanie Duda-Tusk stanęło pod znakiem zapytania ze względu na chorobę szefa rządu. Jak dowiedziała się Interia, zostanie ono odwołane.

- Premier musi się wykurować. To zapalenie płuc, więc nie ma żartów. Trzeba to wyleczyć porządnie, bo wiemy, z czym mogą się wiązać powikłania po zapaleniu płuc - mówi nam jeden ze współpracowników Tuska. - W związku z tym do prezydenta Dudy nie pójdzie, nie ma opcji - usłyszeliśmy przed godz. 15.

Jak się dowiedzieliśmy, leczenie Tuska ma potrwać przynajmniej tydzień. W tym czasie premier będzie powstrzymywał się od aktywności medialnych, nie będzie angażował się w kampanię do Parlamentu Europejskiego, a także nie będzie brał udziału w oficjalnych spotkaniach np. międzyrządowych. Kuracja zostanie przedłużona jeśli zajdzie taka potrzeba. Reklama

Tymczasem spotkanie z prezydentem zostało zaplanowane za sześć dni. Czy wobec tego premier Tusk pójdzie na spotkanie z prezydentem Dudą? Wprost na konferencji prasowej został o to zapytany Jan Grabiec, szef KPRM, odparł: - Ze względu na zapalenie płuc u premiera, zaplanowane spotkania w ciągu najbliższych dni zostały odwołane. Aktywność publiczna premiera nie będzie możliwa. Wróci do aktywności kiedy to możliwe, ale na razie spotkania bilateralne i inne tego typu zostały odwołane - powiedział Grabiec.

Słowa Grabca oznaczają, że spotkanie Tuska z Dudą 1 maja się nie odbędzie. Czy dojdzie do niego w innym terminie? Tego nie przekazano.