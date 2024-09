Specustawa powodziowa. Paulina Hennig-Kloska zagłosowała "przeciw"

Przeciw byli szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i Paweł Zalewski . - Nawet dzisiaj minister Hennig-Kloska zagłosowała przeciw ustawie. To znamienite przykłady, że coś niedobrego się dzieje - zauważył z mównicy sejmowej poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak .

Na słowa posła zareagowała Hennig-Kloska . - W ramach wyjaśnienia - to zwykła omyłka - powiedziała, wywołując poruszenie na sali.

- Byłam pewna, mam już kartkę. Występuję w odpowiedzi do pana posła jako posłanka na Sejm. Tego typu omyłka się zdarza. Natomiast byłam pewna, że to głosowanie dotyczy państwa wniosku o odrzucenie bardzo ważnej ustawy o OSP, na co nie mogliśmy pozwolić. Za chwilę złożę w tej sprawie oświadczenie - wyjaśniła.