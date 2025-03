Do końca lutego emeryci i renciści otrzymują od organów rentowych roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A lub informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego na formularzu PIT-11A . Każdy z tych dokumentów ma inne znaczenie i pociąga za sobą różne obowiązki podatkowe.

PIT-40A to dokument, który przedstawia roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. W niektórych przypadkach otrzymanie tego formularza zwalnia emeryta lub rencistę z konieczności składania osobnego zeznania podatkowego:

PIT-11A różni się od PIT-40A tym, że jest to wyłącznie informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego, bez ostatecznego obliczenia podatku . Otrzymanie tego dokumentu wiąże się z obowiązkiem samodzielnego złożenia zeznania podatkowego:

formularz PIT-36 - należy go złożyć, jeśli emeryt lub rencista uzyskał dochody z działalności gospodarczej lub z innych źródeł wymagających rozliczenia na tym formularzu.

formularz PIT-37 - wypełnia się go, gdy jedynym źródłem dochodów są świadczenia z organu rentowego oraz inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych,

Zeznanie podatkowe można również złożyć elektronicznie (e-Deklaracje) lub tradycyjnie (wypełniając formularz papierowy i dostarczając go do urzędu skarbowego osobiście lub wysyłając pocztą).

Jeśli podatnik do 30 kwietnia nie złoży zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzuci go ani nie złoży w inny sposób, to system automatycznie zaakceptuje przygotowane rozliczenie.