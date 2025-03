Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach temperatura w Polsce wzrośnie do nawet 16 st. C, a to w połączeniu z brakiem deszczu i zbliżającym się weekendem może - zdaniem strażaków - doprowadzić do wielu pożarów traw. Służby podkreślają, że nie ma wątpliwości, że są one najczęściej spowodowane celowym działaniem człowieka.