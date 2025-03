W wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" podczas forum inwestycyjnego EIB Forum w Luksemburgu Marta Kos wskazała, że rząd w Reykjaviku bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia referendum , dzięki któremu to obywatele zadecydowaliby o potencjalnej przyszłości Islandii w Unii Europejskiej .

Islandia rozważa dołączenie do UE. Nie chce stać się drugą Grenlandią?

Marta Kos wyjawiła, że państwami, które są obecnie najbardziej zaawansowane w negocjacjach dotyczących akcesji są Albania i Czarnogóra . Komisarz przewiduje, że rozmowy będą mogły się zakończyć jeszcze w tej kadencji. O tym, kiedy kraje te dołączą oficjalnie do UE, zadecydują jednak obecni członkowie sojuszu.

W kontekście potencjalnego wstąpienia Islandii do UE, "Rz" odwołuje się do przykładu Grenlandii, która znalazła się na celowniku Donalda Trumpa. Medium powołuje się na opinie ekspertów, którzy przekonują, że jedynie przystąpienie Grenlandii do UE dałoby jej gwarancje bezpieczeństwa i pewność suwerenności.