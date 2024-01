Posłowie PiS w czwartkowe popołudnie weszli do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej w Warszawie .

"W gmachu ministerstwa zdemontowano tablice poświęcone Żołnierzom Wyklętych. Skandal!! Dyrektor Generalna nie ma pojęcia kto wszedł do strefy ochronnej i to zrobił. Kompromitacja" - pisał w mediach społecznościowych Michał Woś. Razem z nim do resortu weszli Dariusz Matecki i Andrzej Śliwka. Swoje działania relacjonowali na platformie X (dawniej Twitter - red.). Po kilkunastu minutach posłom udało się odnaleźć wszystkie tablice w piwnicy budynku ministerstwa.