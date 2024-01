Premier przyznał, że "nie miał czasu ani miejsca", aby czuć się zaskoczonym decyzją Andrzeja Dudy. Prezydent rozpoczął w czwartek procedurę ułaskawieniową wobec dwóch polityków PiS: Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - To co może być zaskakujące to to, że prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale nie wydał aktu łaski - wskazał szef rządu.