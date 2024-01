Gorąco w mediach społecznościowych. Politycy od prawa do lewa komentują chaos w prokuraturze. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar postanowił odwołać prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Zaś Prokuratura Krajowa stwierdziła, że Barski nadal pozostaje na czele instytucji. "Za to co zrobił Bodnar będzie odpowiadał karnie i żadna UE mu nie pomoże" - zaznaczył europoseł Patryk Jaki. "Przyszedł czas wielkich porządków. Pan Barski, to tylko kolejna stacja sprzątania" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela. Senator Krzysztof Kwiatkowski ogłosił "koniec dwuwładzy w prokuraturze".