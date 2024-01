Od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego - przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie. Minister Adam Bodnar wręczył prokuratorowi krajowemu dokument, w którym stwierdzono, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z "naruszeniem prawa". Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego została Jacek Bilewicz.