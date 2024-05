Spór w PiS. Znany polityk zrezygnował z członkostwa w partii

Krzysztof Jurgiel - dotychczasowy europoseł PiS, który nie ubiega się o reelekcję w czerwcowych wyborach - wydał oświadczenie, informujące o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Do treści dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Jurgiela dotarł Polsat News.

Jak czytamy na wstępie, pismo polityka stanowi "wyraz braku akceptacji standardów postępowania w partii", na które Jurgiel nie może dłużej pozwalać. Reklama

"Ostatnie dni - wyjątkowo dla mnie przykre osobiście - ujawniły jak zmieniło się ugrupowanie, które powstawało ponad 30 lat temu w kontrze do patologii ówczesnego życia politycznego. Dlatego z bólem i żalem, ale zgodnie z własnym sumieniem opuszczam partię Prawo i Sprawiedliwość" - stwierdził eurodeputowany.

Krzysztof Jurgiel opuszcza PiS. Wydał oświadczenie

W ocenie Jurgiela utrata władzy w sejmiku województwa podlaskiego jest przykra, ale jest ona skutkiem "braku dialogu i utraty zaufania społecznego" - podkreślił i zaznaczył, że kierownictwo ugrupowania nie rozumie tego faktu.

"Tymczasem zamiast refleksji nad przyczynami porażki, regionalni działacze PiS błyskawicznie zaczęli pomawiać mnie o takie postępowanie lub właściwości, które poniżyły mnie w opinii publicznej lub naraziły na utratę zaufania potrzebnego dla danego wykonywanego przeze mnie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego poprzez przypisywanie mi działań, których nie podejmowałem" - napisał polityk, nawiązując do pogłosek jakoby to on miał stać za zmianą władzy na Podlasiu. Reklama

Jak dodał, prezes Jarosław Kaczyński - zamiast wysłuchać jego perspektywy - zawiesił go w prawach członka PiS. "Jest to oczywiste naruszenie nie tylko moich dóbr osobistych, ale również statutu partii" - ocenił.

Na koniec Jurgiel oświadczył, że rezygnacja z członkostwa w PiS nie oznacza wycofania z życia publicznego. "Sytuacja w kraju jest coraz poważniejsza, zarówno na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, jak i międzynarodowej" - argumentował, zachęcając do współpracy "wszystkich ludzi prawicy o rzeczywiście prawicowych wartościach i poglądach".

Krzysztof Jurgiel zawieszony w prawach członka PiS. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński

W czwartek 16 maja wieczorem pojawiła się informacja o zwieszeniu Krzysztofa Jurgiela w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał wówczas, że decyzję podjął osobiście Jarosław Kaczyński i wchodzi w życie natychmiastowo.

Posunięcie prezesa PiS miało związek z utratą władzy przez partię w sejmiku wojewódzkim. Po kwietniowych wyborach ugrupowanie zdobyło 15 na 30 mandatów, a do większości brakowało jednego radnego. 7 maja - gdy doszło do pierwszego posiedzenia sejmiku - nieoczekiwanie dwóch przedstawicieli PiS poparło przedstawicieli PSL i KO, uzyskując stanowiska wicemarszałków województwa i tworząc nową większość. Reklama

Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski - czyli politycy, którzy przeszli na stronę Koalicji 15 października - mieli mieć związki właśnie z Krzysztofem Jurgielem i to dlatego europoseł miał zostać zawieszony.



W poniedziałek 20 maja prezes Jarosław Kaczyński poruszył temat zawieszenia na jednej z konferencji prasowych. On w oczywisty sposób stoi za tym, że utraciliśmy władzę w województwie podlaskim - przekazał.

W opinii Jarosława Kaczyńskiego europoseł PiS zemścił się za to, że nie znalazł się na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego na czerwcowe wybory. - On zresztą mówił, że tego pożałujemy. Można powiedzieć, że dotrzymał słowa, a my wyciągnęliśmy z tego konsekwencje - skwitował.



Krzysztof Jurgiel. Kim jest polityk, który opuścił PiS?

Krzysztof Jurgiel to wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Ich ścieżki przecięły się jeszcze na początku lat. 90, kiedy to Jurgiel wstąpił do Porozumienia Centrum - pierwszej formacji obecnego prezesa PiS.

Od 1994 roku pełnił mandat radnego miasta w Białymstoku, by rok później zostać prezydentem stolicy Podlasia. Tę funkcję piastował do 1998 roku, gdy został radnym i przewodniczącym lokalnego sejmiku wojewódzkiego. W 1997 roku uzyskał mandat poselski z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a w 2001 roku uzyskał reelekcję z nowo założonego wówczas Prawa i Sprawiedliwości. Reklama

Krzysztof Jurgiel dwukrotnie był minister rolnictwa - od października 2005 do maja 2006 roku w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie od listopada 2015 do czerwca 2018 roku w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Mandat europosła sprawuje od 2019 roku, choć bez powodzenia próbował uzyskać miejsce w PE w 2009 roku. Przez wiele lat zasiadał w kierownictwie PiS, był również szefem podlaskich struktur formacji.

