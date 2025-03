Padło pytanie o broń atomową w Polsce. Wymowna reakcja premiera

- Bardzo by mi zależało i jest to dla mnie oczywista racja stanu, żebyśmy formułowali pewne oczekiwania publicznie, kiedy mamy pewność, mamy powody, żeby być przekonanym, że tego typu apele czy wezwania znajdą posłuch i że adresat, w tym przypadku administracja amerykańska i prezydent Trump, jest przygotowana na pozytywna reakcję - mówił premier Donald Tusk po powrocie z tureckiej Ankary, gdzie rozmawiał z prezydentem Erdoganem.

- Czy takie metody są skuteczne? Mam wątpliwości, ale wolę to, co robi Andrzej Duda - niezależnie od metod - niż to co zrobiła opozycja w PE - nadmienił.