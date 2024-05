Nie kończy się spór wewnątrz PiS między prezesem partii Jarosława Kaczyńskiego a zawieszonym w prawach członka formacji europosłem Krzysztofem Jurgielem. W tle sprawy jest sytuacja z podlaskiego sejmiku, gdzie dwóch radnych - wybranych z list PiS - nieoczekiwanie przeszło na stronę Koalicji 15 Października, dzięki czemu obecnie rządzący przejęli kontrolę nad tym województwem.

Zdaniem Kaczyńskiego za woltę odpowiada Jurgiel i była to jego zemsta za niewpisanie na listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego w czerwcowych wyborach. To z tego względu szef PiS miał zawiesić europosła. Reklama

- Pomówienia ze strony prezesa PiS mnie zaskoczyły. Nie brałem udziału w budowie koalicji w województwie podlaskim. Podejmę kroki prawne, aby to wyjaśnić - mówił Jurgiel w Polsat News, nie wykluczając pozwu wobec Kaczyńskiego, jeśli ten nie zmieni nic w swojej ocenie.

Krzysztof Jurgiel vs. Jarosław Kaczyński. Jacek Sasin komentuje

W spór we wtorek włączył się Jacek Sasin, który poparł stanowisko Kaczyńskiego. Zastrzegł, że nie zamierzał komentować sprawy "dla dobra" PiS i nadal nie zamierza tego robić, jednak do zabrania głosu skłoniła go wypowiedź europosła. Sasin jest pełnomocnikiem PiS na Podlasie.

"Przypominam tylko, że to nie nieudolność przy budowaniu większości zawiniła, bo negocjacje wyglądały bardzo obiecująco, tylko zdrada dwóch osób ściśle związanych z Krzysztofem Jurgielem i to w chwili kiedy to on sam nie znalazł się na listach do Parlamentu Europejskiego. Niech każdy sam wyciągnie z tego wnioski" - uznał Sasin we wpisie na platformie X.

Jak następnie uznał, Jurgiel skłamał, twierdząc, że nie ubiegał się o miejsce na listach PiS do PE. Podkreślił, iż zarząd wojewódzki partii zaakceptował i rekomendował jego kandydaturę. Jurgiel natomiast zadeklarował, że zawsze będzie działał na rzecz Polski, ale "nie wie jeszcze, z kim". - Jacek Sasin prowadził politykę prywatyzacji partii, wstawiał na listy ludzi, których nie powinno tam być - skwitował. Reklama

