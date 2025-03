Epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości dwóch kilometrów, na obszarze między Bagnoli i Pozzuoli. Doszło do niego o o godz. 1:25. Wstrząsy o magnitudzie 4,4 były na tyle silne, że zaniepokoiły mieszkańców tego bardzo aktywnego sejsmicznie regionu. Wiele osób bało się spać w budynkach i zamiast tego szukało schronienia na zewnątrz.

Po pierwszym wstrząsie przyszły kolejne, z których siedem było o magnitudzie przekraczającej 1,0. Najsilniejszy z wstrząsów wtórnych miał siłę 1,6 i wystąpił o godz. 1:40. Ostatni wstrząs zanotowano o godz. 3:26 i miał on magnitudę 1,1.

Trzęsienie to dorównało zjawisku z 20 maja 2024 roku i było jednym z najsilniejszych w tym regionie w ciągu minionych 40 lat.

To może się powtórzyć

Po pierwszych wstrząsach w nocy wielu mieszkańców udało się do byłej bazy NATO w Bagnoli. Liczyli na to, że przenocują w miasteczku namiotowym, jednak nie zostali wpuszczeni. Doszło do protestów i ostatecznie tłum sam otworzył bramę, wchodząc na teren mający im służyć w sytuacjach kryzysowych.