Lex Czarnek 3.0. Opozycja wskazuje problemy

- Trzeba przypominać, bo państwo to wypieracie, że jest to projekt rodziców, obywatelski. Jego celem jest wzmocnienie głosu rodziców w celu przeciwstawiania się niepożądanym treściom kierowanym do dzieci przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe - podkreśliła w swoim wystąpieniu w Sejmie Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.

Lex Czarnek w Sejmie. Braun: Dewianci wyciągają ręce po nasze dzieci

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji stwierdził natomiast, że popiera projekt obywatelski. - Czy zagrożenie najmłodszych ze strony promotorów dewiacji jest faktem? Tak. Chodzi o wstępne przygotowanie nieletnich, by byli zdezorganizowani oraz łatwiejsi w dostępie i o rozmycie granic seksualnych, by drapieżcy, którzy się do naszych dzieci dobierają, ryzykowali mniej, niż to wcześniej bywało - powiedział.