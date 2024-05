21 maja Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją . Organ powołał się przy tym na "konstytucyjną zasadę współdziałania władz". Podczas środowego przesłuchania Mateusza Morawieckiego do wspomnianego wyroku TK kilkakrotnie odniósł się poseł PiS Mariusz Krystian .

Mateusz Morawiecki przed komisją śledczą. Poseł PiS wyszedł z sali

Przewodniczący Dariusz Joński poprosił polityka, by zaczął zadawać pytania, które pokrywają się z zakresem prac komisji. Mimo to poseł PiS wciąż nawiązywał do wspomnianego wyroku.