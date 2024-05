Premier przekazał we wtorek, że wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Jak podał, który będzie badała nowa grupa, to okres 20 lat począwszy od 2004 do 2024 roku . Szefem komisji został szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk.

Komisja ds. badania rosyjskich i białoruskich wpływów. Premier wydał zarządzenie

Wskazał, że rząd będzie pracował nad wzmocnieniem agencji bezpieczeństwa. Nawiązał także do sytuacji na granicy. - Ponad 90 proc. tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami - powiedział.

Polski rząd jest pewny: To Rosja odpowiada za przemyt migrantów

Wspomniał też o byłym szefie Centrum Legislacyjnego Rządu Krzysztofie Szczucki m . W czasie kampanii do Sejmu z 2023 roku - jak opisał - zatrudnił polityk PiS zatrudnił w CLR sześć osób, które nie wykonywały żadnej pracy. - Tych sześciu pracowników organizowało kampanię wyborczą panu Szczuckiemu, w ciągu kilku miesięcy wypłacono im 900 tys. złotych. Skierowaliśmy sprawę do prokuratury - poinformował.

Premier: Nie jestem fanem Benjamina Netanjahu

Podczas serii pytań premier został zapytany o nakazy aresztowania dla przywódców Izraela oraz Hamasu wydanych przez MTK. - Mamy do czynienia z nieakceptowalnym symetryzmem politycznym. (...) Nie jestem fanem premiera Netanjahu (...), ale próba pokazania, że premier Izraela i liderzy organizacji terrorystycznych to jest to samo i angażowanie w to instytucji międzynarodowych to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna - dodał.