Prezes PiS grzmiał o "zasadzie norymberskiej". Krzyki na miesięcznicy

Oprac.: Aleksandra Czurczak Aktualizacja

- Będziemy kontynuowali to, co robimy do tego dnia, kiedy ci, którzy się tu awanturują poniosą konsekwencje. A wielcy zbrodniarze poniosą konsekwencje nieporównywalnie cięższe. Zostaną ukarani zgodnie z naszym prawem. A być może zostanie zastosowana jeszcze ostrzejsza zasada, norymberska - grzmiał Jarosław Kaczyński podczas obchodów 179. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezes PiS odniósł się do kontrmanifestantów, którzy próbowali zakłócić jego przemowę.