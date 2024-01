Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Okrzyki do prezesa PiS

Kiedy prezes PiS, w towarzystwie ochroniarzy oraz posłów jego ugrupowania, odchodził z miejsca obchodów, reporterka Polsat News próbowała zadać mu pytanie odnośnie tego, "czy zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy o ponowne ułaskawienie zatrzymanych we wtorek wieczorem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego ".

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Jarosław Kaczyński pod aresztem

We wtorek wieczorem politycy PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani przez policję , która weszła do Pałacu Prezydenckiego. Początkowo obaj trafili do aresztu śledczego na Grochowie. Przed komendą policji przy ul. Grenadierów w Warszawie wśród protestujących znalazł się także Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany przez dziennikarzy, czy Mariusz Kamiński "powinien wyjść na wolność" . - Oczywiście, że tak. Został prawomocnie ułaskawiony. Pierwszy wyrok był jednym wielkim skandalem - skomentował. Kaczyński pytany o to, czy politycy powinni być ponownie ułaskawieni odparł, że jest to decyzja prezydenta . Przed aresztem śledczym na Grochowie Jarosław Kaczyński uznał zatrzymanie za "zemstę" rządu, a czyn określił jako "niebywale skandaliczny".

- Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 r. to jest bardzo smutne i niebywale skandaliczne, bo to są ludzie, których skazano za niepopełnione przestępstwa, a dokładnie skazano za to, że walczyli z przestępczością, także z przestępczością tych ludzi, którzy są w hierarchii społecznej wysoko - ocenił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał także, iż "wierzy, że dojdzie w Polsce do zmiany i że ludzie, którzy doprowadzili do tego, którzy w tym wszystkim biorą udział, poniosą tego bardzo daleko idące konsekwencje".