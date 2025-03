"Lokalnie na wyżej położonych obszarach występują już porywy wiatru sięgające około 70 km/h, na niżej położonych obszarach do 60 km/h. W najbliższych godzinach prędkość wiatru będzie się zwiększać , w porywach może osiągać do 80 km/h" - ostrzega IMGW na Facebooku:

Cały czas będzie ciepło. Na północy termometry pokażą 14 stopni, a w centrum około 17 st. C. Na południu miejscami może być do 22 stopni Celsjusza . Temperatura spadnie poniżej 10 stopni tylko nad samym Bałtykiem - tam można się spodziewać 9 st. C.

W ciągu dnia na południu Polski będzie niebezpiecznie. Na terenach podgórskich Karpat z czasem porywy wiatru osiągną do 80 km/h. W Tatrach powieje halny , który może osiągać prędkość do 120 km/h . Związane z wiatrem żółte alerty IMGW pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 15:00 na południu Śląska i zachodniej części Małopolski oraz do godz. 18:00 w powiecie tatrzańskim. Z kolei we wschodniej Małopolsce i na Podkarpaciu alerty pozostaną w mocy od godz. 11:00 do 20:00.