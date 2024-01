- To jest instytucja, która ma odegrać, jeśli chodzi o działania opozycji, rolę więcej niż ważną. Jesteśmy w szczególnej sytuacji politycznej. Mamy próbę zniszczenia prawa i demokracji - mówił na konferencji prasowej po spotkaniu Zespołu Pracy dla Polski Jarosław Kaczyński .

Zdaniem prezesa PiS, sytuacja ta "nie zwalnia ich od pracy odnoszącej się do merytorycznych kwestii związanych z rozwojem naszego kraju, z wykorzystaniem jego szans".

CPK. Jarosław Kaczyński zapowiada

Jak nadmienił, CPK to "ważna szansa dla rozwoju gospodarczego" . - Ta dyskusja, która toczyła się dzisiaj, pokazała tę rolę. Pokazała także wielką potrzebę uzyskania w tych sprawach uzyskania politycznej zgody. To jest trudne, ale będziemy próbować - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS nawiązał także do sytuacji skrajnej, jaką jest "zagrożenie dla kraju". - Jeśli ma się ono zrealizować, to wtedy, kiedy nasza strona nie będzie gotowa. CPK, jeżeli chodzi o przygotowanie logistyczne, to element podstawowego znaczenia - dodał.