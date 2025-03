Komunikat Watykanu. Nowe informacje o zdrowiu papieża

Ojciec Święty trafił do szpitala 14 lutego. Hierarcha ma obustronne zapalenie płuc. W trakcie trwającego już niemal miesiąc leczenia pojawiały się kryzysy oddechowe oraz problemy z oskrzelami.

W opublikowanym przez Watykan tekście papież napisał o rozpoczęciu Wielkiego Postu przypominając, że "wzywa on do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy".