Dziennikarz TVP nie został dopuszczony do głosu. Zdecydowana reakcja Kaczyńskiego

Prezes PiS zapowiada objazd po Polsce. "Chcemy dotrzeć do każdego powiatu"

- Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, potem do byłych miast wojewódzkich - było ich 49 - później do wszystkich powiatów - tłumaczył Kaczyński. - Chcemy dotrzeć do każdego powiatu. Później dojdzie czas na kampanię samorządową prowadzoną od poziomu gminy - dodał.