Prokuratura Krajowa opublikowała we wtorek komunikat o śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Sprawiedliwości. Wpłynęły zażalenia na areszt

Prok. Nowak poinformował, że wpłynęło kilkanaście zażaleń na czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy, które są systematycznie przekazywane do sądów wraz ze stanowiskami prokuratora co do ich zasadności.