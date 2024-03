Akcja ABW. Areszt tymczasowy dla księdza Michała O.

Pytany o to, jaka kara grozi podejrzanym, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa poinformował, że "z postanowienia wynika, iż maksymalne ustawowe zagrożenie karą wynosi 10 lat pozbawiania wolności przy kwalifikacji prawnej wskazanej we wnioskach prokuratora".

Jak wyjaśnił, chodzi o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i wyrządzenie szkody. - Prawnie dopuszczalne jest stosowanie innych środków karnych niż tymczasowe aresztowanie, ale sąd wskazał w uzasadnieniach, że w jego ocenie byłyby to środki niewystarczające - dodał.

Obrońca duchownego mecenas Krzysztof Wąsowski przekazał z kolei, że będzie składał zażalenie na to postanowienie sądu. - Sąd nie rozważał kwestii umocowania oskarżycieli publicznych w tej sprawie. Stwierdził, że jest to kwestia do zażalenia - dodał.