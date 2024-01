"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie analizować wystąpienie Jana Pietrzaka w TV Republika. "Procedura polega na wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących . Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania Przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych działaniach " - przekazał Maciej Śwriski w serwisie Twitter/X.

Prezydencki minister krytykuje Pietrzaka

Głos w sprawie zabrało również Muzeum Auschwitz. "Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka . Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia " - napisano w mediach społecznościowych.

Słowa Pietrzaka na antenie TV Republika komentował także szef gabinetu prezydenta. - To była dla mnie bezdennie głupia wypowiedź , ja się na nią nie godzę i gdybym spotkał Jana Pietrzaka, to bym mu to powiedział - powiedział Marcin Mastalerek.

Były kabareciarz nie widzi jednak nic złego w słowach, które padły w wywiadzie. Jan Pietrzak ocenił, że "wypowiedź jest drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne". - Imigranci jadą do Niemiec, a nie do Polski, a oni chcą ich przesiedlać. To jest przestępstwo Niemiec, zwróciłem na to uwagę, że Niemcy mają taki zwyczaj - powiedział.