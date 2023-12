Szef KRRiT w obronie TVP Info. "Obowiązek nadawania"

W reakcji na decyzję głowy państwa minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji. Zdaniem Świrskiego ruch Sienkiewicza jest niezgodny z prawem . - To jest złamanie konstytucji, dwóch ustaw i jeszcze innych przepisów prawa . Wykroczył poza swoje kompetencje, uzurpując sobie możliwość postawienia spółek w stan likwidacji, które nie są do postawienia w stan likwidacji, ponieważ istnieją ustawy, które wyłączają z Kodeksu spółek handlowych spółki państwowe - oznajmił.

Szef KRRiT: Treści, jakie są nadawane w TVP Info, nie leżą w naszych kompetencjach

- W tej chwili tak nie jest, ponieważ został zawieszony, czy zamknięty, kanał TVP Info wbrew temu, co jest w Karcie Powinności Mediów Publicznych, gdzie mają (media publiczne - przyp. red) obowiązek nadawać ten program . W związku z czym, to jest już wykroczenie przeciwko prawu. A cała reszta, np. treści, jakie są tam nadawane itd. nie jest już w zakresie kompetencji KRRiT, tylko opinii publicznej - stwierdził Świrski.

Jak dodał, " jednemu się on podoba, drugiemu się nie podoba , a Radzie nic do tego". - Mogę tylko powiedzieć, że publiczne programy informacyjne były alternatywą dla fałszywych informacji nadawanych np. przez TVN24 czy TVN - skomentował.

Świrski odniósł się również do słów premiera Donalda Tuska, który podkreślał, że nie chce siłowo rozwiązywać interwencji poselskich w PAP, ale że ich immunitety mogą być zawieszone. - Nie słyszałem tej wypowiedzi, więc trudno mi się do niej odnieść, ale nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle można by siłowo rozwiązać takie interwencje - mówił.

W jego ocenie "to są kolejne pogróżki w stosunku do posłów, w stosunku do mnie, organu konstytucyjnego". - Posłowie realizują swoją misję poselską i to jest ich sprawa, jak ją realizują. Takie słowa nie powinny paść, a dlaczego one padają, to proszę pytać Donalda Tuska - skwitował.