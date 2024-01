Kim jest ten Pietrzak?

Ktoś z młodszych rodaków może wzruszy ramionami, pytając: "a kim jest w ogóle ten starszy pan?". Niesłusznie. Trajektoria zawodowa satyryka jest materiałem na pasjonujący film. Pomijam zawirowania rodzinne, pouczające na tle historii Polski. Otóż w latach 70. oraz 80. XX wieku Jan Pietrzak to była żywa legenda kabaretu. W 1981 roku podczas festiwalu piosenki w Opolu wykonanie piosenki "Żeby Polska była Polską" było wstrząsające. W czasie "Solidarności" słuchaczy jednocześnie przechodziły ciarki po plecach i wzruszenie. Słowa i muzyka nie nastrajały do śmiechu. Patos jednak był adekwatny do momentu dziejowego. Prowadzony przez Pietrzaka Kabaret pod Egidą był przystanią oddechu dla osób nieakceptujących rzeczywistości PRL-u. Na pirackich kasetach słuchano mieszanki polityki i humoru, w której zawsze było "coś na serio".