Krzysztof Luft we wrześniu napisał skargę do Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dokument dotyczył kanałów TVP1, TVP2 i TVP Info, gdzie - jak uznał - dochodzi do "skrajnie nierównego sposobu traktowania" partii działających w Polsce.

Jak uściślał Luft, chodzi o czas antenowy, jaki telewizja publiczna poświęca na prezentowanie stanowisk poszczególnych ugrupowań oraz liczbę bezpośrednich transmisji wystąpień polityków władzy oraz opozycji. Ocenił, że TVP powinna zostać ukarana.

- Jest nie do pomyślenia, aby regulator rynku radiofonii i telewizji, odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy (...), pozwalał na tak drastyczne i notoryczne jej naruszanie i na tak brzemienne w skutki patologie w programach publicznego nadawcy telewizyjnego - mówił Wirtualnym Mediom autor skargi.

Maciej Świrski odpowiada na skargę ws. TVP: Stanowisko nadawcy ma uzasadnienie

Luft przytoczył też wyliczenia, zgodnie z którymi w II kwartale tego roku ponad 80 proc. czasu poświęconego politykom wszystkich partii przypadło prezentowaniu stanowisk koalicji rządzącej (Zjednoczonej Prawicy) oraz prezydenta, premiera i marszałka Sejmu. To - jak wywnioskował - łamie ustawę o radiofonii i telewizji, która reguluje zasady funkcjonowania medium publicznego.

Świrski odpowiedział na skargę 19 października. Stwierdził, że "nie jest mu znana metodologia", jakiej użył Luft, wyliczając czas antenowy poświęcony poszczególnym partiom politycznym. Podał inne wyliczenia, zgodnie z którymi reprezentanci władzy otrzymali 60 proc. czasu, a przedstawiciele opozycji - 40 proc.

Szef Rady podkreślił przy tym, że czas antenowy dla pierwszej grupy musi być większy, bo zaliczono do niej nie tylko wystąpienia polityków koalicji rządzącej, ale i premiera, członków Kancelarii Prezydenta oraz marszałka Sejmu. - Stanowisko nadawcy znajduje uzasadnienie - uznał.

Krzysztof Luft: TVP nie transmitowała wystąpień opozycji, a władzy - tak

Odpowiedź Świrskiego nie przekonała Lufta, który skierował do KRRiT kolejną skargę. W nim stwierdził m.in., że nie znalazł odniesienia się do nietransmitowana wystąpień polityków opozycji przy "jednoczesnym transmitowaniu wielu wystąpień polityków koalicji". Do tego zarzutu nawiązał szef KRRiT w następnym piśmie - z 30 października.

"W swoich obydwu pismach, zarówno tym z 20 września, jak też z 22 października 2023 roku, nie podał Pan żadnych konkretnych przykładów potwierdzających Pana obserwacje, pisząc jedynie, cyt. ' (...) wystąpienia polityków opozycji, ich spotkania z wyborcami czy dziennikarzami nie są transmitowane N I G D Y ! Ich wystąpienia, jeśli się pojawiają to tylko we fragmentach i po obróbce redakcyjnej, zwykle z negatywnym komentarzem' (pisownia oryginalna)" - uznał.

W drugiej odpowiedzi Świrskiego czytamy jeszcze, iż "obowiązujące prawo, przede wszystkim art. 23 ustawy o radiofonii i telewizji i stosowne rozporządzenie KRRiT (...) nie uprawniają KRRiT do określania czasu obecności m.in. przedstawicieli partii politycznych w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji". "Do tego czasu wliczane są jedynie wypowiedzi przedstawicieli partii w aktualnych ważnych sprawach publicznych, a nie we wszystkich sprawach" - podkreślił.

Szef KRRiT: Krzysztof Luft dezinformuje opinię publiczną

Zdaniem szefa Rady "spotkania z mieszkańcami miast zarówno przedstawicieli partii rządzącej, jak i opozycji (w tym Donalda Tuska) dotyczyły przede wszystkim planów tych podmiotów na przyszłość". "I najważniejsza kwestia: obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują jednostek publicznej radiofonii i telewizji do transmisji tego rodzaju spotkań" - zaznaczył.

Świrski - podsumowując - zapowiedział, że "nie będzie podejmował polemiki" z resztą tez Lufta ani jego "stwierdzeniami odnoszącymi się do stanu naszej wzajemnej wiedzy". "Uprzejmie informuję, że ten list zostanie opublikowany na stronach internetowych KRRiT ze względu na ustawiczne dezinformowanie opinii publicznej przez Pana na temat tej korespondencji" - skwitował.

***

